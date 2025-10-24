Frigerio visitó el Hospital de la Baxada y destacó el avance hacia su plena operatividad

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este jueves en el Hospital de La Baxada Doctora Teresa Ratto, en Paraná, donde recorrió las instalaciones. Allí destacó la importancia del acuerdo con PAMI que permitirá concluir obras y aprovechar al máximo la capacidad del nosocomio.

La instancia incluyó recorrida por los sectores de Maternidad, Neonatología, Guardia, Unidad de Terapia Intensiva y Quirófano. Allí, Frigerio destacó el impacto positivo del reciente acuerdo con PAMI que transfiere la gestión del hospital a la provincia: «Es auspicioso porque hay muchas cosas que, no con tanto, podemos empezar a habilitar ahora que lo sentimos más nuestro después del acuerdo», expresó.

En ese sentido, precisó que a partir del nuevo marco jurídico, «tenemos la posibilidad de intervenirlo y obras que están paradas desde hace 10 años, insisto, no con mucho, las podemos concluir y podemos utilizar este hospital, que es increíble, en su máximo potencial», sostuvo.

También se refirió a los servicios que se ampliarán a partir de la reactivación de áreas. «Habrá más prestaciones, neonatología, más cirugías, terapia. Esto es para que más entrerrianos puedan aprovechar este hospital modelo, pero que puede tener un aprovechamiento y una utilización mucho mayor que la que tiene», aseguró, y agregó: «A partir de esta decisión que tomamos del traspaso del PAMI a la provincia, vamos a poder concluir las obras y se va a poder utilizar al cien por ciento».

Acompañaron al mandatario el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el director general del hospital, Carlos Ramos; y el director médico, Ricardo Pastre; y el gerente administrativo, Juan Pablo Ulrich, entre otras autoridades.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó la relevancia del nuevo acuerdo de cooperación alcanzado, y aseguró que «nos da el marco jurídico para poder avanzar, fundamentalmente, en etapas de culminación de obras que quedan. Como decía el señor gobernador, no es mucho, y eso nos va a permitir brindar muchas más prestaciones de las que hoy está brindando el hospital».

Por último, el director del nosocomio, Carlos Ramos, subrayó «el trabajo conjunto que se viene haciendo con el ministro y con el gobernador para que este hospital pueda funcionar a pleno, aprovechar toda su potencialidad y auxiliar también a todo el sistema de salud. Así que muy contentos con todo», concluyó.

