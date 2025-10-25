68 años preservando nuestra historia

El Museo Histórico Regional de la Colonia San José celebra 68 años de vida, compromiso y pasión por conservar la memoria de nuestros orígenes.

Desde 1957, tres generaciones de directores y equipos han hecho del Museo un espacio de identidad, educación e innovación reconocido a nivel nacional e internacional.

A través de la Resolución N° 09/2024, el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal la labor del Museo, destacando su aporte invaluable en la preservación y difusión de la historia local.

Un lugar donde el pasado cobra vida y sigue inspirando el futuro de toda la comunidad sanjosesina.

Más de seis décadas de historia, de emociones y de respeto hacia aquellos inmigrantes que eligieron estas tierras fértiles para construir, con esfuerzo y esperanza, la ciudad que hoy nos abraza.

Nuestro querido Museo es mucho más que un edificio: es un puente entre el pasado y el presente, un lugar donde cada rincón cuenta una historia, donde la identidad sanjosesina late con fuerza y se comparte con quienes nos visitan.

Feliz aniversario, Museo Histórico Regional de la Colonia San José.

www.discofm.com.ar