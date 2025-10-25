Allanamientos, secuestros y detención en Colón

En la tarde de este viernes, personal policial de Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo un Operativo en el marco de una investigación por Abuso de Arma de Fuego iniciada el 23 de octubre del corriente, ante la Magistratura Local, por un hecho ocurrido en calle Salta al 380 de la localidad.

En virtud de las tareas investigativas realizadas, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas realizas, se logró obtener información clave para el esclarecimiento de los hechos, lo que permitió solicitar y obtener dos Órdenes de Allanamientos y Requisas Domiciliarias por parte del Juzgado de Garantías en turno.

Como resultado de los procedimientos realizados en dos domicilios de la ciudad, se logró el secuestro de un arma de fuego tipo escopeta, calibre 16, con un cartucho percutado en su cañón; una cantidad importante de cartuchería del mismo calibre, prendas de vestir utilizadas por los sospechados al momento de cometer el ilícito, como así también una motocicleta marca Zanella ZR 240 cc., empleada para desplazarse en su accionar delictual. Asimismo, se localizó en una de las moradas allanadas sustancia estupefaciente, tales como Cocaína y Marihuana; balanza de precisión, recortes y elementos asociados al comercio de estupefacientes.

A raíz de dichos hallazgos, se procedió a la detención del principal involucrado en la causa, quien quedó alojado en en Sede Policial a disposición de la Unidad Fiscal de Colón, por Tenencia Simple de Estupefacientes con fines de comercialización, en tanto su pareja, quién lo acompañaba y estaba involucrada en el delito investigado, fue trasladada a la Jefatura Departamental para ser correctamente identificada y quedar supeditada a la causa.

