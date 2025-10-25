Docentes participaron de una clínica de natación dictada por José Meolans en La Paz

El Centro de Educación Física (CEF) Nº 22 Rosa Cardozo y la Municipalidad de La Paz organizaron la instancia formativa que encabezó el nadador olímpico y ex campeón mundial, quien capacitó a docentes de distintos departamentos y de otras provincias, entrenadores, estudiantes y público en general.

La actividad contó con la participación de autoridades educativas, como la directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Belén Nesa; la directora departamental de Escuelas, Alejandra Marusich, y la coordinadora del CEF, Carina Jaime.

Además de la capacitación técnica y teórica, a cargo de Meolans, el doctor Lucas Faure aportó una valiosa perspectiva médica, disertando sobre aspectos cardiológicos y remarcando la importancia de la natación como actividad física integral.

La actividad se dividió en dos instancias: la parte teórica se desarrolló en la sede del club Independiente, mientras que la práctica tuvo lugar en la pileta del Complejo Polideportivo municipal.

Desde su retiro de la alta competencia, en 2008, José Meolans se dedica a compartir su vasta experiencia a través de clínicas y capacitaciones en todo el país. Durante más de 15 años de trayectoria deportiva, representó a la Argentina en 10 campeonatos mundiales -consagrándose campeón en Moscú 2002, en los 50 metros Libre- e interviniendo en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, para consolidarse como uno de los referentes de la natación nacional.

La clínica representó una oportunidad única para la comunidad educativa y deportiva de La Paz, permitiendo a los participantes acceder a conocimientos de alto nivel y a las vivencias de uno de los deportistas más destacados del país.

