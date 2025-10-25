El CGE recordó que no habrá clases este lunes en el turno mañana en escuelas que fueron sede de votación

A través de la circular Nº 17, el Consejo General de Educación (CGE) dispuso que el 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellos establecimientos educativos que sean utilizados como centros de votación durante las elecciones generales de este domingo.

El objetivo de la medida es garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral.

El documento aclara que, aunque no habrá actividades con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y servicios auxiliares deberá concurrir en su horario habitual para realizar tareas de limpieza y desinfección.

Asimismo, el CGE precisó que la disposición sólo alcanza al turno mañana del lunes 27, mientras que la reanudación de las clases en los turnos tarde y noche quedará sujeta a la organización de cada escuela.

