Personal Policial recuperó bicicleta sustraída en Villa Elisa

Este viernes, alrededor de las 20:00 horas aproximadamente, personal policial de Comisaría Villa Elisa, dependiente de Jefatura Departamental Colón, logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás.

El hecho se originó a partir de una denuncia radicada por un vecino de esa ciudad, quien manifestó que personas desconocidas, sin ejercer violencia, le habrían sustraído una bicicleta desde el garaje abierto de su propiedad.

Tras diversas tareas investigativas, el personal policial logró establecer que el rodado habría sido adquirido por una mujer domiciliada en Pueblo Cazes, quien manifestó haberla comprado a un familiar.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del rodado y su entrega al damnificado, continuándose con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total del hecho.

