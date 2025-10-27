Despiste en Autovía Gervasio Artigas

En la noche de este viernes, personal policial de Sub Comisaría La Clarita, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un siniestro vial ocurrido en el Kilómetro 187,5 de la Autovía Gervasio Artigas, donde el conductor de un camión de transporte de muebles perdió el control del rodado tras intentar esquivar un animal silvestre (ciervo), saliendo de la cinta asfáltica y finalizando en la vegetación, sin producirse el vuelco.

Cómo consecuencia del incidente, los dos ocupantes del camión fueron trasladados al Hospital local para su asistencia médica, determinándose posteriormente que presentaban lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial junto a Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas preventivas y dispusieron la interrupción parcial del tránsito en una de las manos de la autovía.

