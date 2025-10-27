En noviembre llega 6ª Edición del Motoencuentro San José

El 7, 8 y 9 de noviembre, el Balneario Camping San José se convierte otra vez en el punto de encuentro de moteros y moteras de todo el país.

Tres días de acampe, música en vivo, juegos, solidaridad y esas charlas interminables junto al fuego que solo un motoencuentro puede regalar.

Organiza el grupo regional Toboganes de Cemento, con el apoyo de la Municipalidad de San José.

