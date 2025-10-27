Avanza de la puesta en valor de la Biblioteca Municipal de Feliciano

Durante la mañana de este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió junto al Secretario de Obras y Servicios Públicos, los trabajos que se están llevando a cabo en dicha dependencia.

«Si bien la curva de avance no es alta, trabajamos con cuidado, de manera de respetar la arquitectura existente y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias», puntualizó al respecto Arévalo.

Se estima al menos unos 90 días más de obra, para que la Biblioteca pueda ser re-inaugurada.

