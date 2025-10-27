Frigerio distribuyó 1300 chalecos antibalas a la Policía para reforzar la prevención y cuidado de los agentes

En un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, se entregaron 1.300 chalecos antibalas destinados a todas las jefaturas departamentales y direcciones que integran las áreas operativas de la Policía de Entre Ríos. «Esta es una compra importante que va en línea a lo que planteamos siempre, que es cuidar a los que nos cuidan», dijo el mandatario.

En la Plaza Mansilla, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani; al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y al jefe de la Policía, Claudio González, Frigerio distribuyó los elementos entre los referentes de las distintas jefaturas departamentales. Se trata de 1.300 chalecos antibalas RB3, de los cuales 1.040 son para uso masculino y 260 para uso femenino. Este tipo de chalecos tienen un mayor nivel de protección, ya que resisten hasta calibre 44 Mágnum; los que tenía hasta ahora la Policía eran RB2, que resisten sólo hasta calibre 9 mm.

El mandatario calificó de «histórica» esta entrega, «por la cantidad, ya que son 1300 chalecos antibalas que se llevarán a todos los departamentos de la provincia. Hizo notar que «hacía muchísimos años que no se adquirían chalecos de este tipo; y los que había, la mayoría estaban vencidos».

Por su parte, Roncaglia subrayó que «esta entrega es un paso fundamental en nuestra política de cuidado y prevención; y el bienestar del personal es prioritario para el gobierno provincial. Con este equipamiento, estamos mejorando sustancialmente las condiciones de trabajo en beneficio directo de la seguridad de toda la comunidad entrerriana», señaló.

En esta línea, detalló: «Así como venimos realizando jornadas de formación y capacitación para prevenir delitos y proteger la vida de nuestros agentes, los chalecos son una herramienta fundamental para el cuidado de nuestros funcionarios en el combate del crimen. Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega que se destinará a las 17 departamentales de nuestra provincia».

Por su parte, González indicó que «la incorporación de estos 1300 chalecos balísticos marca un antes y un después en la protección de nuestros efectivos. Es un salto cualitativo enorme, ya que pasamos de una protección contra calibre 9mm, a una que soporta hasta el calibre 44 Magnum. Esto expresa la importancia que implica para nuestra provincia la seguridad de nuestro personal», indicó.

Por último, destacó que, «por primera vez, estamos incorporando 260 chalecos balísticos diseñados ergonómicamente para el personal femenino, un diseño adaptado al torso que, junto a su panel anti-trauma, garantiza que nuestras mujeres policías tengan la máxima protección sin comprometer su movilidad».

www.discofm.com.ar