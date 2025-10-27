Rápido accionar policial permitió recuperar elementos sustraídos en Colón

En horas de la tarde de este lunes, personal policial de Jefatura Departamental Colón intervino ante un hecho de hurto ocurrido en calles Urquiza y González, donde desconocidos habrían sustraído plásticos de una motocicleta, herramientas y un teléfono celular que se encontraban en una caja en la vía pública.

De inmediato se realizaron tareas investigativas, logrando identificar una camioneta color gris vinculada al hecho. Con la información obtenida se implementó un operativo cerrojo, logrando interceptar el vehículo en zona del Ejido Colón.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los elementos y su devolución al damnificado, labrándose las actuaciones de rigor.

