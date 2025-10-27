Personal policial recuperó bicicleta denunciada como sustraída

En horas de la tarde de este lunes, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de Jefatura Departamental Colon, tomó intervención a raíz de una denuncia radicada por la sustracción de una bicicleta marca Venzo, color negro con detalles rojos, hecho ocurrido días atrás en la zona del Puerto de Colón.

Tras tareas investigativas, se obtuvo información que un joven de la localidad de San José ofrecía a la venta por redes sociales un rodado con similares características al denunciado.

Ante ello, se implementó un operativo logrando localizar e identificar al sospechoso en inmediaciones de calles Mitre y Pueyrredón de San José, quien se desplazaba en la bicicleta mencionada. El mismo manifestó haberla intercambiado con otro joven por un teléfono celular.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro del rodado y su posterior restitución al propietario, labrándose las actuaciones correspondientes.

