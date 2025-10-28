Cuarto encuentro del ciclo “De esto sí se habla”

En el marco del programa San José Te Cuida, este lunes 27 de octubre se concretó un nuevo encuentro del Espacio de Formación Comunitaria para la Prevención del Suicidio “¡De esto sí se habla!”. Esta vez, la propuesta estuvo dirigida a delegadas y delegados sindicales, referentes gremiales, personal de recursos humanos y personas vinculadas a actividades comunitarias desde los sindicatos de la ciudad y la región.

La capacitación tuvo lugar en la Casa del Bicentenario y se centró en brindar herramientas para reconocer señales tempranas de riesgo, acompañar adecuadamente y saber cómo intervenir en situaciones sensibles dentro del ámbito laboral y comunitario.

Durante la jornada también se trabajó sobre datos actualizados de la temática y se abrió un espacio de reflexión acerca del papel clave que desempeñan las organizaciones gremiales y sus referentes en los espacios laborales.

Como en instancias anteriores, quienes participaron recibieron materiales de apoyo para continuar profundizando en los contenidos y fortalecer las prácticas preventivas en sus espacios de pertenencia.

