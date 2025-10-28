Secuestro de elementos relacionados a ilícitos en San José

En horas de la tarde de este lunes, personal policial de Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino tras recibir una denuncia por daños en un Departamento desocupado destinado para alquiler, ubicado en calles Salta y Junín de esa ciudad, donde se constató que la puerta de ingreso estaba forzada.

Al ingresar al inmueble, los funcionarios hallaron pertenencias personales de una persona desconocida, como así también un bajo eléctrico color rojo con funda negra, un amplificador color negro y un parlante pequeño color celeste.

Estos elementos, según tareas investigativas previas, guardaban relación con hechos delictivos anteriores perpetrados en la misma localidad, motivo por el cual, al ser informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el secuestro de los mismos y su posterior restitución a las víctimas.

Cabe destacar que, en horas de la tarde de este lunes, y en el marco de las causas mencionadas, se había llevado a cabo un allanamiento y requisa domiciliaria en un inmueble ubicado en calle Sarmiento al 2000, no logrando localizar al investigado, un hombre de 33 años de edad, quien se había retirado recientemente del lugar llevándose sus pertenencias.

