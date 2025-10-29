Una delegación sanducera visitó el Museo de San José

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, junto al director del Museo Histórico Regional de la Colonia San José, Hugo Martín, la secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, y el coordinador de Cultura del Municipio, Maximiliano Brotzman, recibieron a una delegación proveniente de Paysandú (Uruguay).

La comitiva estuvo integrada por María Florencia Viyella, Cónsul de Argentina en Uruguay; Eugenio Pozzolo, director de Cultura de Paysandú; Enrique Moreno, coordinador de los museos de Paysandú; y Leonardo Cuadros, coordinador de Cultura de Paysandú.

El encuentro se desarrolló en el Museo Histórico Regional, donde se trabajó en la planificación de acciones conjuntas y futuros acuerdos de cooperación cultural y turística entre ambas ciudades.

Posteriormente, la delegación recorrió el Casco Histórico de San José y distintos espacios patrimoniales, fortaleciendo los lazos de hermandad e integración regional.

