El próximo lunes comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de octubre, de activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, inicia el lunes 3 de noviembre.

Cronograma de pago

Lunes 3/11/2025: hasta 900.000.

Martes 4/11/2025: desde 900.001 hasta 1.080.000 pesos.

Miércoles 5/11/2025: desde 1.080.001 hasta 1.370.000 pesos.

Jueves 6/11/2011: desde 1.370.001 hasta 1.898.000 pesos.

Lunes 10/11/2025: superior a 1.898.001 pesos.

