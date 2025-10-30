Celebraron los 60 años del Club Social y Deportivo Santa Rosa

Este 29 de octubre, se conmemoraron los 60 años del Club Social y Deportivo Santa Rosa, una institución emblemática de nuestra ciudad que ha dejado una profunda huella deportiva, social y comunitaria en San José.

En el marco de este aniversario, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Mirta Pérez, junto a la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, acompañaron la ofrenda floral en el cementerio local y participaron de la misa celebrada en la gruta del club, en homenaje a los socios fundadores y colaboradores que forjaron su historia.

Fundado el 29 de octubre de 1965, el club nació con el propósito de brindar un espacio de recreación y deporte para los jóvenes de la zona del frigorífico. Sus colores —rojo y blanco— simbolizan el amor, el coraje y la esperanza, valores que han guiado su crecimiento a lo largo de seis décadas.

Con sede en Av. Mitre 1890, el club cuenta con el Estadio Juan Hermosid, inaugurado en 1994, y ha sido cuna de múltiples disciplinas deportivas como fútbol, bochas, hockey y gimnasia, además de ser un punto de encuentro fundamental para la comunidad.

Desde el Honorable Concejo Deliberante de San José saludamos a toda la familia del rojo por estos 60 años de historia, pasión y compromiso comunitario.

www.discofm.com.ar