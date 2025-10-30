Un presupuesto 2026 con equilibrio, prudencia y esperanza para Feliciano

Este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Contador Municipal y la Secretaria de Gobierno, firmó el proyecto de Ley de Presupuesto Municipal para el año 2026, con un importe de trabajo de $ 8.590.117.732,96.

«Guiados por las proyecciones mas prudentes estimadas por la provincia, que las proyectadas por el gobierno nacional, en un contexto económico difícil, que nos impide tener un criterio sensato a la hora de prever los gastos y los ingresos futuros» puntualizó al respecto Arévalo.

El proyecto pasará ahora al Honorable Concejo Deliberante, para su evaluación.

