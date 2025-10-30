Procedimiento conjunto en acceso a San José culminó con el decomiso de mercadería

En horas de la noche de la víspera, en el marco de un operativo de saturación coordinado, personal dependientes de esta Jefatura Departamental, llevó adelante un procedimiento en inmediaciones del acceso Bastián, ingreso a la ciudad de San José, con la participación de Inspectores Municipales, personal de Caminera Mabragaña y efectivos de la Brigada de Delitos Rurales Colón.

Durante el control vehicular, el personal actuante procedió a detener la marcha de una camioneta Ford Ranger, conducida por un ciudadano de nacionalidad boliviana, de 28 años de edad aproximadamente. Al inspeccionar el rodado, se constató que la caja y la cabina trasera se encontraban cargadas con diversos bultos de mercadería.

Al ser consultado el conductor respecto de la procedencia y documentación de los productos transportados, el mismo no pudo acreditar respaldo legal alguno.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Inspección Municipal, quienes procedieron al decomiso de la carga por carecer de documentación, valor declarado y fecha actual de adquisición, tratándose de doce (12) bultos en total.

