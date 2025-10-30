Provincia y municipio trabajan para mejorar la gestión de residuos en Rosario del Tala

Con el objetivo de acompañar y fortalecer las políticas locales de gestión de residuos, funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia llevaron adelante una jornada de trabajo en Rosario del Tala junto a autoridades municipales.

Durante la visita, recorrieron el sitio de disposición final de residuos y la planta de reciclado, reconociendo el trabajo cotidiano de quienes contribuyen a mantener limpia la ciudad.

Además, se llevaron adelante capacitaciones destinadas a docentes, estudiantes, concejales y referentes institucionales, abordando temas vinculados a la clasificación de residuos en origen, el tratamiento de residuos biopatogénicos y la gestión de envases vacíos de fitosanitarios (Ley 27.279). Las actividades estuvieron a cargo de las técnicas del Área Residuos, Angelina Marizza y Agustina Jacob.

Seguidamente, en respuesta a una denuncia vecinal, se efectuó una inspección conjunta con la municipalidad en una chatarrería, dando curso a las actuaciones correspondientes. «La gestión ambiental requiere presencia territorial y respuestas concretas. Estar cerca de la comunidad es parte de nuestra tarea», señaló el director de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez.

Participaron también de la jornada la viceintendenta Débora Díaz; la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert; la directora de Ambiente, Marcela Leone; y concejales de los bloques Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza.

www.discofm.com.ar