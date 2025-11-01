Continúan los trabajos en el predio para ladrillerías de Feliciano

Funcionarios municipales de San José de Feliciano, encabezados por la Viceintendenta Marisa Leites, se reunieron con los ladrilleros y verificar los avances de los trabajos que se están desarrollando.

«El predio tiene un importante avance y ya sorteamos los lotes que les corresponderá a cada uno. Esperamos en menos de 15 días tener el espacio listo», manifestó al respecto la Viceintendenta Marisa Leites.

