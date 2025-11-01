Detención de un individuo con requerimiento judicial en Colón

En horas de la tarde de este viernes, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó a cabo un procedimiento que culminó con la detención de un sujeto sobre quien pesaba un requerimiento judicial vigente por desobediencia judicial.

El accionar policial se originó a partir de un aviso telefónico que alertaba sobre la presencia del individuo en inmediaciones de y calle Hoffman. De inmediato, una patrulla se constituyó en el lugar, donde el personal actuante logró identificar y detener al ciudadano en cuestión.

Puesto en conocimiento de lo ocurrido, la Unidad Fiscal de Colón dispuso el traslado del aprehendido hacia la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

