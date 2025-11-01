Una joven resultó lesionada tras un accidente de tránsito en Colón

Alrededor del mediodía de este viernes, personal policial tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de calle Alberdi y Brovatti, de la ciudad de Colón. El hecho tuvo lugar cuando, por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El vehículo de mayor porte, un Chevrolet, era conducido por un ciudadano de 65 años, mientras que el motovehículo, una Zanella modelo ZR, era guiado por una joven de 22 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones que motivaron su traslado en ambulancia al Hospital San Benjamín, donde fue atendida por personal médico.

