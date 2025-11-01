Se conoció la obra ganadora del premio literario Fray Mocho en el género Novela

Se trata de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán (Paraná). Fue seleccionada entre más de 30 obras que participaron de una convocatoria federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, perteneciente al Ministerio de Gobierno y Trabajo.

La apertura del sobre ganador se realizó este viernes ante escribano, con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; y el director de la Editorial de Entre Ríos y la Biblioteca Provincial, Matías Armándola.

El jurado, integrado por María Inés Krimer, Ricardo Romero y Orlando Van Bredam, destacó la «originalidad de un conflicto cercano a la realidad, oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles. La voz narradora interpela al lector y logra una mirada distinta sobre un hecho frecuente». Además, resolvió otorgar menciones a Los distintos, de Ignacio Luis González Lowy (Paraná); y Desde la orilla de María Alejandra Cordero (Gualeguay).

Stoppello valoró «dar continuidad a un certamen con historia en la provincia, que pone en valor a nuestros autores». Y remarcó: «En las distintas disciplinas artísticas, seguimos el camino del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso: gestionamos para que nuestros artistas se puedan desarrollar y que los entrerrianos tengan acceso a los bienes culturales, con una mirada contemporánea que además apuesta al futuro».

Sobre la autora

Mariana Bolzán es comunicadora social. En 2018 obtuvo el Premio Literario de Poesía Juan L. Ortiz. En 2019 publicó su primer libro de poemas Un rayo en el mundo, editado por Ana Editorial. Sus textos están publicados en la Antología Federal de Poesía de la Región Centro, editada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ha publicado sus poemas, cuentos y reseñas en revistas digitales tales como Orsai, La Agenda Buenos Aires, la Palabra Precisa, Jennifer, Sonámbula, entre otras.

Sobre el Premio Fray Mocho

Instituido por la Ley Nº 7823/87 y su Decreto Reglamentario Nº 2967/87 GOB, constituye el máximo galardón literario de la provincia. Es otorgado anualmente por la Secretaría de Cultura con publicación a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

