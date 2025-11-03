Ya se construyen los locales de comidas rápidas para el predio multieventos de Feliciano

El Presidente Municipal de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recorrió la metalúrgica del señor Pablo Arce, quien esta llevando a cabo la construcción el proyecto de cantinas en el predio multieventos de 27 m2 cada una.

La obra estructural, que impresiona en sus dimensiones, ya esta en un 50 % completada y en pocas semanas ya estaría disponible para empezar a instalarse en el predio.

«Dicha estrategia de inversión a largo plazo, tiende a promover nuestro carnaval y FDT, atrayendo con tiempo inclusive, a primeras marcas y por sobre todo garantizando un servicio a la altura que el espectador merece, teniendo en cuenta el gran éxito, no solo en el espectáculo sino en lo económico, como lo ha sido las primeras ediciones en el corsódromo inaugurado este año», expresó al respecto el Intendente Arévalo.

www.discofm.com.ar