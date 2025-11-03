Dos jóvenes resultaron con lesiones leves tras colisión vehicular sobre Ruta Ex 26

En horas de la mañana de este domingo, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Ex 26, a la altura del acceso a la zona de Camelias, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una camioneta y un automóvil.

El siniestro involucró a una camioneta, conducida por un hombre de 42 años de edad, y a un automóvil marca Fiat, modelo Siena, guiado por un joven de 21 años, quien viajaba acompañado por otro ciudadano de 19 años.

A raíz del impacto, ambos ocupantes del automóvil resultaron con lesiones de carácter leve, siendo trasladados por una Unidad de Rescate al nosocomio local, donde recibieron la correspondiente atención médica.

En el lugar intervino personal municipal quienes procedieron a la retención preventiva del rodado Fiat Siena, luego de que su conductor arrojara resultado positivo en el test de alcoholemia.

