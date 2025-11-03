El gobierno provincial acompañó en el cierre de la 13° fecha del Turismo Carretera en Paraná

En representación del gobernador Rogelio Frigerio, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, participó de la 13° fecha del Turismo Carretera realizada en el Autódromo Ciudad de Paraná con la presencia de pilotos, autoridades y un gran marco de público que acompañó a lo largo de todo el fin de semana.

Estuvieron el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane; el presidente del Club de Volantes de Entre Ríos, Omar Martínez, y el vicepresidente de esta misma entidad , Sergio Lifschitz, quien recibió a las autoridades provinciales encabezadas por ministro Boleas. Luego realizaron una breve recorrida por zona de boxes para saludar a pilotos. También participó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.



Al respecto, el ministro de Hacienda y Finanzas dijo que «el gobierno de Entre Ríos acompaña a este gran evento deportivo», e indicó que resulta de «un trabajo conjunto, viendo de qué manera el gobierno de la provincia puede colaborar y apuntalar esta acción que tan bien desarrolla el Club de Volantes de Entre Ríos».



En tanto, el ministro de Salud y colaborador del Club Volantes Entrerriano, Daniel Blanzaco, manifestó estar «muy contento» y consideró que «ha sido un gran acierto del gobierno y de nuestro gobernador Rogelio Frigerio haber trabajado en conjunto con el Club de Volantes para recuperar esta fecha que a los amantes del deporte de motor es la principal categoría del país».



Por su parte, el presidente del Club de Volantes de Entre Ríos, Omar Martínez, celebró que «el Turismo de Carretera esté nuevamente en el trazado. Contento también con el acompañamiento de la Gobernación, de todas las empresas que hacen un esfuerzo y la gente de la comisión del Club para seguir desarrollando distintas tareas que estaban en carpeta». Remarcó luego que «es el único autódromo con un rolo y con energía solar que se inauguró la semana pasada gracias a un convenio que se hizo».



Por último, vicepresidente del Club de Volantes Entrerrianos, Sergio Lifschitz, destacó la gran concurrencia de público y el apoyo a la categoría, además del acompañamiento permanente de las empresas que nos siguen apoyando».



Sobre el autódromo

El trazado entrerriano ubicado en el predio de Sauce Montrull a la vera de la ruta nacional 12, tiene una longitud de 4219 metros con 10 curvas y un curvón peraltado. Es el único del país que cuenta con rolo y parque solar.

