Allanamiento por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo en la ciudad de Colón

En el marco de tareas investigativas dispuestas por la Fiscalía de Colón, y bajo la dirección del Fiscal Dr. Juan Sebastián Blanc, en la noche del sábado 1° de noviembre del corriente año, personal de la División Drogas Peligrosas dependiente de la Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Celia Pellenc al 300, entre Galliard y Paso de los Andes, en la ciudad de Colón.

El procedimiento, que dio inicio a las 20:35 horas de este sábado y culminó alrededor de la 01:30 de este domingo, se realizó en el marco de una supuesta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la lucha contra el narcomenudeo, contando con la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías local, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya.

Durante este accionar, los efectivos policiales lograron incautar distintos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan:

• Un envoltorio de nylon conteniendo una sustancia estupefaciente identificada como clorhidrato de cocaína, con un pesaje aproximado de 0,9 gramos.

• Una balanza de precisión.

• Una planta de la especie Cannabis Sativa.

• Tres teléfonos móviles.

• Una bolsa con bicarbonato de sodio, un cuchillo tipo serrucho y recortes varios, posiblemente utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

En el lugar fueron identificadas cinco personas —tres mujeres y dos hombres—, quienes quedaron sujetas a las actuaciones de rigor bajo conocimiento de la Fiscalía interviniente.

