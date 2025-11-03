Detención de un individuo con requerimiento judicial tras operativo cerrojo en Colón

En el marco de un operativo cerrojo desarrollado durante la mañana de este sábado, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento en inmediaciones del asentamiento del barrio San Francisco, ubicado en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de localizar a un individuo sobre quien pesaba un requerimiento judicial vigente.

Durante las tareas de rastrillaje, los efectivos efectuaron un amplio recorrido por el sector, abarcando zonas de difícil acceso y sectores de espesa vegetación. Finalmente, tras una minuciosa búsqueda, el sujeto fue avistado entre la maleza, a la vera del arroyo De la Leche, donde se procedió a su detención.

