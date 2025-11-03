Frigerio saludó de Santilli por su nombramiento como ministro del Interior

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a Diego Santilli por su designación como ministro del Interior. «Como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea», sostuvo el mandario a través de sus redes sociales.

El gobernador entrerriano valoró el nombramiento de Santilli en la cartera del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán al definirlo como «una persona de diálogo, de consenso y de trabajo». Además, Frigerio expresó: «No tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tiempo», concluyó.

www.discofm.com.ar