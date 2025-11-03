Funcionaria policial resultó gravemente lesionada tras accidente de tránsito en Colón

En horas de la noche de este sábado, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de calle Urquiza y Leguizamón, en la ciudad de Colón, donde por causas que se tratan de establecer, una motocicleta marca Honda, modelo CG Titan, conducida por un ciudadano de 27 años, impactó a una funcionaria policial numeraria perteneciente a la Jefatura Departamental Colón.

Como consecuencia del siniestro, la funcionarial sufrió lesiones de carácter grave, motivo por el cual fue trasladada de inmediato al Hospital San Benjamín de Colón, donde permanece internada bajo atención médica especializada. Por su parte, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones leves.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con la colaboración del personal de tránsito municipal, quien procedió a la retención de la motocicleta, debido a que el conductor no contaba con la documentación habilitante para circular.

La Unidad Fiscal de Colón tomó conocimiento de lo ocurrido e instruyó las actuaciones de rigor, a fin de establecer las circunstancias precisas del hecho.

