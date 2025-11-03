Corredores de todo el país vivieron el desafío del Cruce Salto Grande— 03/11/2025 Comentarios desactivados en Corredores de todo el país vivieron el desafío del Cruce Salto Grande 1
La edición 2025 de la carrera Aventura Cruce Salto Grande volvió a superar todas las expectativas; corredores de distintos puntos del país y de países vecinos se dieron cita este fin de semana en el imponente escenario natural del Perilago de Concordia en torno a las Termas de Ayui, para ser parte de una experiencia deportiva que ya es marca registrada. Los ganadores en los 50k fueron Alcides Espíndola de Chajari con un tiempo de 3:45:01 y Francisco Bocanegra de Concordia 3:47:22 y entre las damas, Sonia Prieto de San Bernardo que hizo un tiempo de 4 horas 30 minutos.
Durante dos jornadas intensas con sede de llegada en Termas de Ayuí, los participantes enfrentaron circuitos de diferentes distancias y niveles de dificultad, combinando deporte y aventura en un entorno único. El Cruce Salto Grande no solo convocó a atletas, sino también a familias, equipos de entrenamiento y grupos de running, generando un ambiente festivo que llenó de movimiento y turismo.
Marcelo Flores, coordinador general del evento destacó: “Ver tantos corredores atravesando el circuito que tanto planificamos y preparamos es el mejor premio que tenemos todo el equipo de Los Galgos. Además, el Cruce ya es parte de la identidad deportiva de Concordia y por eso seguimos apostando a su crecimiento en cada edición.”
La jornada culminó pasado el mediodía del domingo con los podios con la premiación de todas las categorías en cada distancia; cabe mencionar que los ganadores en los 50k fueron Alcides Espíndola de Chajari con un tiempo entre las dos jornadas de 3:45:01 y segundo de Concordia, cruzó la meta Francisco Bocanegra de Concordia 3:47:22 y entre las damas, Sonia Prieto de San Bernardo hizo un tiempo de 4 horas 30 minutos.
En los 25k la ganadora fue la local, Lorena Luchini en las damas, y en caballeros, fue Julio Saroba de Maldonado. Mientras que, en los 12k, María Luz Ramírez llegó primera entre las damas y entre los caballeros fue Juan Saboredo; ambos de Concordia.
• Clasificación General
General Mujeres
1° Marrone, Jesica – Concordia – 0:26:20
2° Muñoa, Guadalupe – Concordia – 0:26:31
3° Zarza, Miriam – Ensenada – 0:27:04
4° Francia, Abigail – Durazno – 0:28:44
5° Fontoura Araujo, Mayra – Baltasar Brum – 0:29:03
General Varones
1° Romero, Ismael Juan David – Concordia – 0:21:39
2° Barrios, Sebastián – Federal – 0:21:51
3° Bulens, Roberto Aníbal – Concordia – 0:22:38
4° Ayala, Luis – Concordia – 0:22:57
5° Romero, Juan Alcides Benjamín – Villa General Belgrano – 0:23:09
12k
General Varones
1° Saboredo, Juan – Concordia – 0:48:14
2° Moreyra, Walter – Concordia – 0:49:05
3° Fernández, Lisandro – San Salvador – 0:53:39
4° Sánchez Ortiz, Marcelo – Lanús- 0:54:32
5° Zivano, Jonathan – Lanús – 0:54:38
General Mujeres
1° Ramírez, María Luz – Concordia – 0:56:37
2° Buruchaga, María Agustina – Concordia- 1:01:55
3° Pérez, María Laura – San Gregorio- 1:02:35
4° Buruchaga, Florencia – Concordia – 1:04:35
5° Jaques Silva, Andrea – Salto- 1:05:28
25K
General Mujeres
1° Luchini, Lorena – Concordia – 2:13:21
2° Fraga Galarza, Natalia Sabrina – Paysandu – 2:22:33
3° Roggero, Daiana – Gualeguay – 2:28:48
4° Mendieta, Maria Antonella – C Del U – 2:29:58
5° Escudero, Sandra Carina – San Salvador – 2:38:30
General Varones
1° Saroba, Julio – Maldonado – 1:51:40
2° Ramallo Serrano, Ezequiel – Ensenada – 1:52:20
3° Vallejos, Gadiel – Concordia – 1:53:22
4° Rivero, Rodrigo Ernesto – Concordia – 1:56:06
5° Schor, Marcelo – CABA – 1:58:22
25k Parejas
General Parejas Mixtas
1° Benitez, Maria Lucia / Gomez, Jesus – Federacion – 2:32:09
2° Alvez Gonzalez, Vanesa / Nuñez, Hugo Andres – Federacion – 2:34:22
3° Miranda, Ariel / Iglesias, Paola – Tigre – 2:44:58
4° Pérez Duarte, Ana / Balmelli, Gustavo – Tacuarembó – 2:48:31
5° Satto, Daiana / Christianse, Facundo – Concordia – 2:49:56
General Parejas Mujeres
1° Buruchaga, Marcia Melina / Mancilla, Ignacio – Concordia – 2:16:03
2° Poi, Aneley / Koch, Evelyn – Capital Federal – 2:20:42
3° Bareiro, Leticia / Troche, Karen – Urdinarrain – 2:32:04
4° Paolazzi, Antonella / Bwnedetti, Laura – C del U – 2:44:55
5 Ruiz, Estefanía / Sandoval, Fátima Daniela – Concordia – 2:59:59
General Parejas Varones
1° Almada, Mauricio / Galeano, Exequiel Agustín – Concordia – 3:02:11
2° Ferradaz, Fernando / Ferradaz, Agustín – Salto – 3:15:14
3° Panozzo Zenere, Federico / Panozzo Zenere, Agustín – Concordia – 3:58:53
50k
General Mujeres
1° Prieto, Sonia Maecela – San Bernardo- 4:30:44
2° Chaulet, Silvana – Villa Elisa – 4:35:30
3° Marin Mendoza, Cecibel – Avellaneda- 5:00:05
4° Oliva, Lucia Florencia – Santa Teresita- 5:14:02
5° Ferreira De Los Santos, Andrea – Salto – 5:14:27
General Varones
1° Espíndola, Alcides – Chajari – 3:45:01
2° Bocanegra, Francisco – Concordia – 3:47:22
3° Espinosa, Diego – Paso De Los Toros – 4:00:50
4° Méndez, Ezequiel Nicolás – Concordia – 4:05:09
5° López, Orlando – Concordia- 4:06:09
50k Parejas
General Parejas Mixtas
1° Guerrero, Wilson / Romero, Shirley – Paysandú – 5:02:01
2° Bravo, Silvina Alejandra / Zaballo, Esteban – San José – 5:10:09
3° Molina, Diego / Caino, Belén – La Paz – 5:12:19
4° Bianchi, Alejandra Camila / Arquiel, Luciano – C Del U – 5:54:54
5° José Artigas Fernández / Mary Fernández – Uruguay – 6:13:29
General Parejas Mujeres
1° Gauto, Romina / Furini, Natalia Yesica – Los Polvorines – 5:44:25
2° Bordon, Miriam / Challier, Eliana – Concordia – 5:54:19
3° Bretes, Rocío Belén / Yañez, Natalia – Concordia – 7:58:04
General Parejas Varones
1° Bentancur, Adrián / Rosa, Ernesto – Salto – 5:08:43
2° González, Juan Bautista / Ferreyra, Victorino Walter Gabriel – Concordia – 5:40:55
3° Stival, Sebastián / Stavrakis, Jorge Luis – San Clemente – 5:47:22
4° García Percara, Mariano Jesús / Lovisa Ali, Francisco – C Del U – 5:48:17
5° Correa, Fabián / López, Leonardo – Tacuarembó – 5:57:01
