Corredores de todo el país vivieron el desafío del Cruce Salto Grande

La edición 2025 de la carrera Aventura Cruce Salto Grande volvió a superar todas las expectativas; corredores de distintos puntos del país y de países vecinos se dieron cita este fin de semana en el imponente escenario natural del Perilago de Concordia en torno a las Termas de Ayui, para ser parte de una experiencia deportiva que ya es marca registrada. Los ganadores en los 50k fueron Alcides Espíndola de Chajari con un tiempo de 3:45:01 y Francisco Bocanegra de Concordia 3:47:22 y entre las damas, Sonia Prieto de San Bernardo que hizo un tiempo de 4 horas 30 minutos.

Durante dos jornadas intensas con sede de llegada en Termas de Ayuí, los participantes enfrentaron circuitos de diferentes distancias y niveles de dificultad, combinando deporte y aventura en un entorno único. El Cruce Salto Grande no solo convocó a atletas, sino también a familias, equipos de entrenamiento y grupos de running, generando un ambiente festivo que llenó de movimiento y turismo.

Marcelo Flores, coordinador general del evento destacó: “Ver tantos corredores atravesando el circuito que tanto planificamos y preparamos es el mejor premio que tenemos todo el equipo de Los Galgos. Además, el Cruce ya es parte de la identidad deportiva de Concordia y por eso seguimos apostando a su crecimiento en cada edición.”

La jornada culminó pasado el mediodía del domingo con los podios con la premiación de todas las categorías en cada distancia; cabe mencionar que los ganadores en los 50k fueron Alcides Espíndola de Chajari con un tiempo entre las dos jornadas de 3:45:01 y segundo de Concordia, cruzó la meta Francisco Bocanegra de Concordia 3:47:22 y entre las damas, Sonia Prieto de San Bernardo hizo un tiempo de 4 horas 30 minutos.

En los 25k la ganadora fue la local, Lorena Luchini en las damas, y en caballeros, fue Julio Saroba de Maldonado. Mientras que, en los 12k, María Luz Ramírez llegó primera entre las damas y entre los caballeros fue Juan Saboredo; ambos de Concordia.

• Clasificación General

General Mujeres

1° Marrone, Jesica – Concordia – 0:26:20

2° Muñoa, Guadalupe – Concordia – 0:26:31

3° Zarza, Miriam – Ensenada – 0:27:04

4° Francia, Abigail – Durazno – 0:28:44

5° Fontoura Araujo, Mayra – Baltasar Brum – 0:29:03

General Varones

1° Romero, Ismael Juan David – Concordia – 0:21:39

2° Barrios, Sebastián – Federal – 0:21:51

3° Bulens, Roberto Aníbal – Concordia – 0:22:38

4° Ayala, Luis – Concordia – 0:22:57

5° Romero, Juan Alcides Benjamín – Villa General Belgrano – 0:23:09

12k

General Varones

1° Saboredo, Juan – Concordia – 0:48:14

2° Moreyra, Walter – Concordia – 0:49:05

3° Fernández, Lisandro – San Salvador – 0:53:39

4° Sánchez Ortiz, Marcelo – Lanús- 0:54:32

5° Zivano, Jonathan – Lanús – 0:54:38

General Mujeres

1° Ramírez, María Luz – Concordia – 0:56:37

2° Buruchaga, María Agustina – Concordia- 1:01:55

3° Pérez, María Laura – San Gregorio- 1:02:35

4° Buruchaga, Florencia – Concordia – 1:04:35

5° Jaques Silva, Andrea – Salto- 1:05:28

25K

General Mujeres

1° Luchini, Lorena – Concordia – 2:13:21

2° Fraga Galarza, Natalia Sabrina – Paysandu – 2:22:33

3° Roggero, Daiana – Gualeguay – 2:28:48

4° Mendieta, Maria Antonella – C Del U – 2:29:58

5° Escudero, Sandra Carina – San Salvador – 2:38:30

General Varones

1° Saroba, Julio – Maldonado – 1:51:40

2° Ramallo Serrano, Ezequiel – Ensenada – 1:52:20

3° Vallejos, Gadiel – Concordia – 1:53:22

4° Rivero, Rodrigo Ernesto – Concordia – 1:56:06

5° Schor, Marcelo – CABA – 1:58:22

25k Parejas

General Parejas Mixtas

1° Benitez, Maria Lucia / Gomez, Jesus – Federacion – 2:32:09

2° Alvez Gonzalez, Vanesa / Nuñez, Hugo Andres – Federacion – 2:34:22

3° Miranda, Ariel / Iglesias, Paola – Tigre – 2:44:58

4° Pérez Duarte, Ana / Balmelli, Gustavo – Tacuarembó – 2:48:31

5° Satto, Daiana / Christianse, Facundo – Concordia – 2:49:56

General Parejas Mujeres

1° Buruchaga, Marcia Melina / Mancilla, Ignacio – Concordia – 2:16:03

2° Poi, Aneley / Koch, Evelyn – Capital Federal – 2:20:42

3° Bareiro, Leticia / Troche, Karen – Urdinarrain – 2:32:04

4° Paolazzi, Antonella / Bwnedetti, Laura – C del U – 2:44:55

5 Ruiz, Estefanía / Sandoval, Fátima Daniela – Concordia – 2:59:59

General Parejas Varones

1° Almada, Mauricio / Galeano, Exequiel Agustín – Concordia – 3:02:11

2° Ferradaz, Fernando / Ferradaz, Agustín – Salto – 3:15:14

3° Panozzo Zenere, Federico / Panozzo Zenere, Agustín – Concordia – 3:58:53

50k

General Mujeres

1° Prieto, Sonia Maecela – San Bernardo- 4:30:44

2° Chaulet, Silvana – Villa Elisa – 4:35:30

3° Marin Mendoza, Cecibel – Avellaneda- 5:00:05

4° Oliva, Lucia Florencia – Santa Teresita- 5:14:02

5° Ferreira De Los Santos, Andrea – Salto – 5:14:27

General Varones

1° Espíndola, Alcides – Chajari – 3:45:01

2° Bocanegra, Francisco – Concordia – 3:47:22

3° Espinosa, Diego – Paso De Los Toros – 4:00:50

4° Méndez, Ezequiel Nicolás – Concordia – 4:05:09

5° López, Orlando – Concordia- 4:06:09

50k Parejas

General Parejas Mixtas

1° Guerrero, Wilson / Romero, Shirley – Paysandú – 5:02:01

2° Bravo, Silvina Alejandra / Zaballo, Esteban – San José – 5:10:09

3° Molina, Diego / Caino, Belén – La Paz – 5:12:19

4° Bianchi, Alejandra Camila / Arquiel, Luciano – C Del U – 5:54:54

5° José Artigas Fernández / Mary Fernández – Uruguay – 6:13:29

General Parejas Mujeres

1° Gauto, Romina / Furini, Natalia Yesica – Los Polvorines – 5:44:25

2° Bordon, Miriam / Challier, Eliana – Concordia – 5:54:19

3° Bretes, Rocío Belén / Yañez, Natalia – Concordia – 7:58:04

General Parejas Varones

1° Bentancur, Adrián / Rosa, Ernesto – Salto – 5:08:43

2° González, Juan Bautista / Ferreyra, Victorino Walter Gabriel – Concordia – 5:40:55

3° Stival, Sebastián / Stavrakis, Jorge Luis – San Clemente – 5:47:22

4° García Percara, Mariano Jesús / Lovisa Ali, Francisco – C Del U – 5:48:17

5° Correa, Fabián / López, Leonardo – Tacuarembó – 5:57:01

