Avanzan las tareas de mejoramiento en el Balneario Camping de San José

El Municipio sanjosesino realiza trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones de cara al verano.

Desde la Municipalidad de San José se continúa trabajando en diversas tareas de mejoramiento y mantenimiento del Balneario Camping Municipal, con el objetivo de preparar el espacio para el inicio de la temporada estival y garantizar el disfrute tanto de turistas como de residentes.

Personal del área de Obras Públicas lleva adelante labores de pintura en los distintos cuerpos de sanitarios, además de la colocación, reparación y pintado de parrillas, y la limpieza de cañerías junto con el mantenimiento de la red de agua potable.

Asimismo, se realiza la colocación de nueva cartelería informativa y señalética, contribuyendo a mejorar la estética y funcionalidad del predio, uno de los espacios más elegidos por vecinos y visitantes durante el verano.

Estas acciones se enmarcan en el plan de puesta a punto de los espacios públicos recreativos que impulsa el Municipio, reafirmando el compromiso de ofrecer infraestructura segura, limpia y atractiva para el turismo y el esparcimiento local.

