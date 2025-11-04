El Municipio de Feliciano invierte cien millones de pesos en nuevas obras

Durante la mañana de este lunes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, se reunió con el equipo técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, donde se definió la planificación de tres nuevas obras próximas a comenzar con fondos propios.

Todas las las obras a ejecutar son:

1) Trama vial de Adoquines en calle Presidente Illia.

2) Nuevo Grupo Sanitario Espacio Multieventos.

3) Seis nuevos registros cloacales.

4) Colocación de locales de venta en Predio Multieventos.

Las obras que superarán una inversión de dineros públicos municipales de mas de cien millones de pesos, tendrán un plazo de ejecución de entre 45 y 90 días y darán inicio a mitad de noviembre.

