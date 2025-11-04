Entre Ríos presentó sus vinos en el Concurso Nacional de Sommeliers

La provincia participó por primera vez con un stand propio en el Concurso Nacional de Sommeliers, uno de los encuentros más relevantes del país en materia vitivinícola, realizado en la ciudad de Buenos Aires.

La presencia entrerriana marcó un hito para el sector, ya que los vinos locales tuvieron un espacio exclusivo en una instancia nacional que convocó a los principales referentes del mundo del vino: enólogos, bodegueros y periodistas especializados.

En total se presentaron 24 botellas de los principales exponentes de la región, pertenecientes a las bodegas Las Piedras (Colón), Los Teros y Vulliez Sermet (Paraná), Cabañas del Viñedo (La Paz), Familia Lugea Courault (Victoria), Alonso Sáenz (Arroyo Barú) y Finca Fénix – Renace una tradición (La Criolla).

Las variedades degustadas incluyeron Rosé, Tannat Syrah, Cabernet Sauvignon, Tannat Reserva, Blend de tintas (Tannat, Merlot y Marselan) y Rosados de Pinot Noir, mostrando la diversidad y calidad creciente de la vitivinicultura entrerriana.

La secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari, destacó la relevancia de esta participación: «Estos espacios son fundamentales para visibilizar el trabajo que se está haciendo en Entre Ríos. Nos permite poner en valor la identidad y el potencial de la provincia. Además, para los expositores representa la posibilidad de expansión del sector vitivinícola entrerriano a nuevos mercados».

Por su parte, Mauro Jacob, de la bodega Los Aromitos, subrayó que «estar acá es súper importante porque participan muchos sommeliers, enólogos y conocedores del mundo del vino. Es una gran oportunidad para mostrar todo lo que se hace en Entre Ríos».

La participación provincial fue posible gracias al acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos, en el marco del Plan de Acción Vitivinícola Federal 2025-2026.

www.discofm.com.ar