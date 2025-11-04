Villaguay fue sede del encuentro provincial de direcciones departamentales de escuelas

Con la participación de más de 100 referentes, se desarrolló un encuentro provincial de trabajo convocado por el Consejo General de Educación, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y la articulación entre los equipos territoriales y el organismo central.

La jornada estuvo encabezada por la presidente del CGE, Alicia Fregonese, quien compartió las mesas de trabajo junto a los equipos técnicos y directivos. Participaron referentes de toda la provincia, entre ellos los coordinadores ESI-Pasec, responsables contables y funcionarios de distintas áreas del CGE.

«Estos espacios son fundamentales para escuchar, dialogar y pensar juntos cómo mejorar nuestros procesos. Desde el Consejo General de Educación queremos estar cada vez más cerca de los equipos y del territorio», destacó Fregonese durante la apertura del encuentro.

«La educación se construye colectivamente, y estas instancias nos permiten fortalecer los lazos entre las direcciones departamentales y el organismo central, promoviendo una gestión más eficiente y colaborativa», agregó.

El encuentro fue organizado por la Coordinación de Direcciones Departamentales, la Dirección General de Planeamiento y la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay, con la participación especial de la Coordinación de Educación Sexual Integral (ESI) – Pasec, la Dirección General de Finanzas y funcionarios de la Secretaría de Trabajo.

Tras la apertura, las actividades se distribuyeron en tres mesas de trabajo, cada una con una agenda específica orientada a mejorar los procesos de planificación, gestión administrativa y articulación interinstitucional.

Uno de los ejes destacados fue la coordinación con la Secretaría de Trabajo, donde se abordaron temáticas vinculadas a las licencias médicas y auditorías, buscando implementar estrategias conjuntas que agilicen los procedimientos y optimicen la gestión.

El encuentro forma parte de una agenda de trabajo que el CGE viene impulsando en toda la provincia, con el propósito de fortalecer el vínculo entre las políticas educativas y su implementación territorial.

www.discofm.com.ar