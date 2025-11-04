Se inaugurará un nuevo grupo habitacional en Pueblo Liebig— 04/11/2025 Comentarios desactivados en Se inaugurará un nuevo grupo habitacional en Pueblo Liebig 1
El gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), entregará un total de 50 viviendas en Pueblo Liebig, departamento Colón.
El acto se realizará el 14 de noviembre y contará con la presencia de autoridades provinciales y locales.
Las 50 viviendas corresponden a los sectores I (21 unidades) y II (29 unidades) del grupo habitacional, cuya ejecución estuvo a cargo de la empresa Traza S.A.
