Control preventivo de mosquitos en San José— 05/11/2025
El Área de Ambiente de la Municipalidad informa que se realizaron tareas de control preventivo de mosquitos, mediante la aplicación de larvicida líquido y Anillos Introban en distintos sectores de la ciudad.
Los trabajos se desarrollaron a lo largo de Calle Rivadavia hasta su intersección con calle Independencia, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y proteger la salud de toda la comunidad.
Se recuerda la importancia de las pequeñas acciones cotidianas y necesarias para prevenir la proliferación del mosquito como la descacharrización, el cambio de agua en bebederos y floreros, tapar tanques, tachos y depósitos de agua, y dar vuelta recipientes que puedan acumular agua.
