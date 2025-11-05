Aprehensión por desobediencia y allanamiento en Colón

En el marco de una causa judicial en trámite por amenazas y presunto incumplimiento de una medida de restricción, en la víspera, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, llevó adelante tareas de vigilancia y recolección de información orientadas a esclarecer los hechos investigados.

Durante el desarrollo de dichas tareas, se detectó la presencia del ciudadano involucrado en posible situación de desobediencia a la orden vigente. Ante ello, se procedió a su interceptación y aprehensión, actuándose conforme a lo establecido por la autoridad judicial competente. La persona protegida por la medida fue puesta bajo resguardo, activándose los protocolos correspondientes.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado interviniente, se efectuaron diligencias de verificación en un domicilio relacionado a la causa, no registrándose elementos de interés en esta instancia.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se labraron las actuaciones de rigor, quedando a disposición de la Fiscalía local, prosiguiéndose con la investigación.

