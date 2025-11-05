Arévalo: «Pensamos en nuestros mayores»

Durante la mañana de este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno Anabella Ferreras, culminó un importante proyecto de ordenanza que busca brindar un alivio económico a los adultos mayores que cobran la jubilación mínima.

Se intentará, que los jubilados nacionales y provinciales que perciban el equivalente al haber mínimo mensual del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigente nacional, puedan acceder a una exención del 100% de la tasa inmobiliaria.

«Se trata de una normativa que busca acompañarlos y reconocer el esfuerzo y sacrificio hechos durante sus vidas» manifestó al respecto Arévalo.

«Es una forma de compensar y ser mas empaticos con aquellos que han trabajado y soportado muchas adversidades» continuó.

Expresando asimismo que «sabemos lo difícil que está la situación para ellos, por eso es que seguimos confirmando políticas de contención social.

«Por supuesto, que será aplicable para titulares actuales, que cumplan con algunos requisitos tales como habitar su vivienda única, no destinarla a renta ni actividad comercial y no registrar deudas, entre otros» afirmó Arévalo.

Puntualizando finalmente que «ademas, para acceder al ciento por ciento del beneficio se solicitará que el ingreso del grupo conviviente no supere las cuatro (4) jubilaciones mínimas (valor nacional)».

