Vuelve el Torneo de Pesca Variada

Este domingo 23 de noviembre, desde las 9:00 horas, en Balneario Camping San José se podrá vivir la adrenalina de ver zarpar las lanchas río arriba en busca de las mejores capturas.

El Río Uruguay espera con toda su energía para vivir la emoción de una nueva jornada de pesca deportiva.

Un clásico que reúne a quienes aman la pesca, la navegación y ese espíritu aventurero que solo el río puede regalar.

Organizan: Club de Pescadores de Liebig junto a los municipios de Tierra de Palmares.

La invitación se hace extensiva a toda la comunidad, quienes pueden preparar su equipo, su mate e ir a disfrutar de una jornada inolvidable junto a la comunidad pesquera.

