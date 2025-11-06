Tomó estado parlamentario el proyecto de Presupuesto 2026

En Sesión Ordinaria Nº 16 del 146º período legislativo de la Cámara de Diputados, ingresó formalmente el Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración Pública Ejercicio 2026. El expediente lleva el número 28.722 y fue derivado a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, donde será debatido. Ingresaron, además, otros proyectos del Poder Ejecutivo: de creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública y de Gestión Ambiental de Actividades Económicas.

El pasado 15 de octubre, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se presentó junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, ante el área de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados a los efectos de ingresar el proyecto de Presupuesto 2026, tal como estipula la Constitución Provincial. En la sesión ordinaria Nº 16 del 146º período legislativo de la cámara baja, -que tuvo lugar este miércoles 5-, el expediente de la llamada ‘Ley de Leyes’ tomó estado parlamentario y fue girado a la comisión de Hacienda.

Tomaron estado parlamentario, además, otros proyectos provenientes del Poder Ejecutivo. Por un lado, el Expediente Nº 28.737 por el que se crea una comisión especial que analizará la Deuda Pública provincial, su desenvolvimiento histórico, refinanciaciones, pagos de comisiones y reestructuraciones, a partir del 10 de diciembre de 1995 hasta el presente.

Por otro, el Expediente Nº 28.728, llamado de Gestión ambiental de Actividades Económicas, que establece principios de preservación y recuperación del ambiente, bienes naturales y calidad de vida, en el marco de un desarrollo integral y sostenible, así como un marco jurídico y administrativo al que deberá ajustarse el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se realice en todo el territorio provincial.

Homenajes

Los 42 años de las elecciones libres que marcaron el retorno a la democracia fueron recordados por el diputado Lénico Aranda, quien destacó “las figuras del presidente Raúl Alfonsín, de su contrincante Ítalo Luder y los derechos alcanzados a partir de la entrada en vigencia del Estado de Derecho”. Además, mencionó al gobernador Sergio Montiel y a algunas figuras políticas que se destacaron en aquellos años. El diputado Fabián Rogel recordó el momento en que el presidente Arturo Illia “tuvo la valentía de anular los contratos petroleros por considerarlos perjudiciales a los intereses nacionales, tal como había prometido en su plataforma de gobierno”, y destacó que “todos los partidos políticos de entonces coincidieron con esa medida”.

Asimismo, la diputada María Elena Romero se refirió a los empleados municipales en razón de que el próximo 8 de noviembre se conmemora el ‘Día del Trabajador Municipal’. “Debemos honrar a estos trabajadores que realizan tareas de servicios esenciales para la seguridad y bienestar de los ciudadanos”, destacó. Por último, el diputado Roque Fleitas conmemoró el ‘Día de los Caídos en Cumplimiento del Deber’, el pasado 2 de noviembre. “Quiero homenajear a quienes nos defendieron en las luchas por la independencia de nuestro país, en Malvinas, en servicio en ARA San Juan”, enumeró. También quiero saludar a la Policía de Entre Ríos, que nos cuida diariamente con su vida”, concluyó.

