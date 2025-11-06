Aprehendido por desobediencia judicial

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un domicilio ubicado en calle Gouchón al 500 de esta localidad, tras la activación del dispositivo de alerta B.A.P.

En el lugar, una ciudadana informó que su ex pareja, un hombre de 35 años, se encontraba presente en la vivienda, pese a poseer medidas cautelares vigentes que le impedían acercarse. Ante esto, y tras corroborarse la veracidad de la situación, se procedió a la aprehensión del sujeto.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, el aprehendido fue trasladado y alojado en sede policial, quedando a su disposición por el delito de Desobediencia Judicial.

www.discofm.com.ar