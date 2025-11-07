Un ciclista resultó con lesiones graves tras un siniestro vial en Colón

Este jueves, personal policial de Jefatura Departamental Colón intervino en la intersección de calles P. Cot y Bv. Ferrari, donde, por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión entre una motocicleta marca Yamaha Crypton 110 cc., conducida por un adolescente de 14 años de edad, y una bicicleta rodado 26, guiada por un hombre de 70 años de edad, las cuales circulaban en el mismo sentido de circulación.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Bicicleta debió ser asistido y trasladado en ambulancia al Hospital local, donde, tras ser examinado, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en fractura de fémur izquierdo.

En tanto, el motovehículo fue retenido por personal de Inspección Municipal, debido a que el conductor carecía de la documentación habilitante para circular.

www.discofm.com.ar