Rompió la vidriera de un negocio, revolvió mercadería y lo aprendieron en el lugar

Este viernes por la madrugada, circunstancias que personal policial se encontraba realizando recorrida preventiva por calle Cabo 1° Pereyra, al llegar a la intersección con calle Alberdi, observaron el vidrio de un comercio dañado, como así también mercadería esparcida en el piso. Al descender, se visualiza en el interior del local a un individuo, quien tras unos instantes egresa por el mismo sector por el que habría ingresado.

Se procede a identificar y aprehender al sujeto en el lugar, tratándose de un ciudadano de 19 años de edad. Seguidamente se hizo comparecer al propietario del comercio, quien luego de inspeccionar el inmueble constató las cajas registradoras abiertas (conteniendo únicamente cambio) y mercadería desordenada y tirada en el piso, sin precisar faltante alguna.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, la cual dispuso el alojamiento del aprehendido en Sede Policial, quedando a disposición de la Justicia, por el Delito de Robo en Flagrancia, en grado de Tentativa.