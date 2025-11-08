La Noche de los Museos en San José: bicicleteada por las Cuatro Cruces

La Municipalidad de San José invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos, que se celebrará el viernes 14 de noviembre, con una propuesta especial: una bicicleteada por las cuatro cruces.

A lo largo del trayecto, se compartirán relatos e historias escritas por la comunidad que rescatan el valor simbólico, histórico y cultural de las cruces. Se contará con la participación del historiador Alejandro González Pavón, quien hará un breve relato histórico, y la lectura de cuentos y poesías inspiradas en las cruces sanjosesinas.

El recorrido comienza en la Cruz del Este (Camino Viejo) y cierra en la Cruz del Sur (Recreo Municipal). Luego se realizará un recorrido guiado por el Cementerio Municipal, con relatos sobre su historia y arquitectura.

Una noche para recorrer, conocer y redescubrir nuestra historia local.

Se podrá realizar el recorrido en bicicleta o acompañar en vehículo.

También se podrá visitar los Museos de San José en el marco de la fecha.

www.discofm.com.ar