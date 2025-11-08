Aprehendido por encubrimiento y secuestro de motocicleta

Personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en horas de la noche de este viernes, en inmediaciones de Av. Urquiza y Alem de esta ciudad, donde se observó a dos ciudadanos abandonar una motocicleta en un estacionamiento y darse posteriormente a la fuga.

A raíz de ello se implementó un operativo, lográndose la interceptación de los mismos en cercanías de calles Belgrano y 12 de Abril, tratándose de un joven de 18 años y un adolescente de 17 años, ambos oriundos de esta ciudad.

Se constató que la motocicleta abandonada, marca Gilera Smash 110 cc., sin dominio colocado, registraba Pedido de Secuestro por sustraída en la jornada anterior en la ciudad de San José, y que además habría estado involucrada previamente en un accidente de tránsito.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la entrega del menor a sus responsables legales, en tanto que el joven de 18 años fue Aprehendido y alojado en Sede Policial por el Delito de Encubrimiento, procediéndose asimismo al Secuestro del rodado, el cual quedó a disposición de la causa.

