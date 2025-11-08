Continúa la colocación de luminarias en Feliciano

Siguiendo con el cronograma planificado de iluminación led de la ciudad, la Municipalidad de San José de Feliciano avanza con nuevos equipos luminicos en calle Guatemala.

«Sabemos de las necesidades en muchos lugares, pero seguiremos llegando al centro y a cada barrio. Para ello les pedimos paciencia. Con fondos propios seguiremos mejorando nuestra ciudad» puntualizó al respecto el Intendente Damián Arévalo.

