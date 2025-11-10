Éxito del 6° Motoencuentro San José: más de 850 motos colmaron la ciudad durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, del viernes al domingo, San José fue sede del 6° Motoencuentro, un evento que reunió a más de 850 motos provenientes de distintos puntos del país y de la República Oriental del Uruguay, consolidando a la ciudad como un importante punto de encuentro para el turismo de eventos.

La actividad fue organizada en conjunto entre la Municipalidad de San José y el grupo “Toboganes de Cemento”, destacándose el trabajo articulado que permitió el desarrollo exitoso de las tres jornadas.

En esta edición, el municipio liberó parcelas de acampe para los participantes y realizó aportes económicos destinados a garantizar la infraestructura y logística del evento.

A pesar de las inclemencias del tiempo registradas el día viernes, el encuentro se desarrolló con gran éxito durante todo el fin de semana, ofreciendo actividades recreativas, shows musicales y propuestas para toda la familia, que fueron disfrutadas por el público local y visitantes.

Estas acciones no solo fortalecen la agenda cultural y recreativa de San José, sino que generan un impacto positivo en la economía local, beneficiando directamente a comerciantes, prestadores turísticos y emprendedores, en un fin de semana de gran movimiento para la ciudad.

El encuentro tuvo además un fuerte componente solidario, ya que los beneficios fueron destinados a los Bomberos Voluntarios de San José y a HODIMA, reafirmando el compromiso comunitario que caracteriza a esta tradicional actividad.

