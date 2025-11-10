Se llevó a cabo la inauguración de la oficina de la División de Operaciones y Seguridad, Sección Minoridad y Familia en Feliciano— 10/11/2025 Comentarios desactivados en Se llevó a cabo la inauguración de la oficina de la División de Operaciones y Seguridad, Sección Minoridad y Familia en Feliciano 2
Estuvieron presentes el Ministro de seguridad Provincial, Dr. Nestor Roncaglia, el Jefe de la Policía de la Provincia, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, legisladoras locales y demás funcionarios municipales y provinciales.
El nuevo lugar contó con una inversión colaborativa de casi dos millones de pesos por parte del municipio que permitirá que los casos de asunto familiar o violencias, sean atendidos en un lugar preparado especialmente para atender las denuncias o casos con privacidad y especialidad.
Además se firmó un convenio para el uso de un espacio municipal, que será centro de recepción y monitoreo de las emergencias: de salud, bomberos, policía e inspectores municipales (911).
