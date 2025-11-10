Se llevó a cabo la inauguración de la oficina de la División de Operaciones y Seguridad, Sección Minoridad y Familia en Feliciano

Estuvieron presentes el Ministro de seguridad Provincial, Dr. Nestor Roncaglia, el Jefe de la Policía de la Provincia, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, legisladoras locales y demás funcionarios municipales y provinciales.

El nuevo lugar contó con una inversión colaborativa de casi dos millones de pesos por parte del municipio que permitirá que los casos de asunto familiar o violencias, sean atendidos en un lugar preparado especialmente para atender las denuncias o casos con privacidad y especialidad.

Además se firmó un convenio para el uso de un espacio municipal, que será centro de recepción y monitoreo de las emergencias: de salud, bomberos, policía e inspectores municipales (911).

